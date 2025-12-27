تايلاند تحتج لدى كمبوديا على إصابة جندي في انفجار لغم أرضي

بانكوك- (أ ب)

في غضون ساعات من التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بين تايلاند وكمبوديا، احتجت وزارة الخارجية التايلاندية لدى كمبوديا على إصابة جندي تايلاندي بإعاقة دائمة، عندما اصطدم بلغم أرضي مضاد للأفراد، وذكرت الوزارة أن القوات الكمبودية هي من زرعته.

ومن جانبه، قال وزير الدفاع الكمبودي، تيا سيها للصحفيين بعد التوقيع على الاتفاق إن وقف إطلاق النار اليوم يمهد الطريق أمام الأشخاص النازحين الذين يعيشون في المناطق الحدودية للعودة إلى منازلهم والعمل في الحقول والسماح لأطفالهم بالعودة إلى المدارس واستئناف دراستهم.

وكان وزيرا الدفاع في تايلاند وكمبوديا قد وقعا في وقت سابق صباح اليوم السبت اتفاقا يقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار عقب أسابيع من الاشتباكات الحدودية.

ويشمل وقف إطلاق النار جميع أنواع الأسلحة والهجمات على المدنيين والبنية التحتية المدنية والأهداف العسكرية في جميع المناطق

وكان الوزيران قد التقيا عند نقطة تفتيش حدودية بين مقاطعة بايلين الكمبودية ومقاطعة تشانثابوري التايلاندية، عقب مناقشات تمهيدية في لجنة حدودية مشتركة خلال الأيام الأخيرة.

واندلع القتال في العديد من النقاط على طول الحدود بين تايلاند وكمبوديا الممتدة لمسافة حوالي 800 كيلومتر، حيث اتهم كلا البلدين الآخر بقصف مناطق مدنية، وهي مزاعم نفاها كل جانب.

ونزح مئات الآلاف من الأشخاص على جانبي الحدود وقتل أكثر من 100 شخص، من بينهم العشرات من المدنيين بسبب الأعمال القتالية بين البلدين.

ووقعت اشتباكات كثيفة أيضا في يوليو/تموز الماضي، وانتهت بعد بضعة أيام بوقف لإطلاق النار.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، اتفق الجانبان على سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة الحدودية وإجراء عمليات مشتركة لإزالة الألغام.