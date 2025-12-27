وكالات

قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، اليوم السبت، إنه يثمن الاستجابة العاجلة من قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن لطلبه باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين في حضرموت.

وأكد العليمي، دعم المجلس الكامل لجهود السعودية والإمارات، داعيًا المجلس الانتقالي الجنوبي إلى الاستجابة الفورية لجهود الرياض وأبو ظبي.

ودعا العليمي، الانتقالي الجنوبي أيضًا إلى الانسحاب من حضرموت والمهرة وتسليم المعسكرات "حفاظًا على وحدة الصف والمصلحة العليا للبلاد".

وأمس الجمعة، قال مصدر حكومي يمني لوكالة الأنباء المحلية "سبأ"، إن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي طلب من تحالف دعم الشرعية في اليمن مساندة الجيش في فرض التهدئة وحماية جهود الوساطة السعودية الإماراتية واتخاذ كافة التدابير العسكرية لحماية المدنيين في حضرموت.