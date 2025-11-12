للرعاية الافتراضية.. السعودية تطلق عيادة متنقلة خلال موسم الحج المقبل

الرياض - ( د ب أ)

كشف الرئيس التنفيذي للصحة القابضة السعودية ناصر الحقباني، اليوم الأربعاء، عن أن الشركة تستهدف خلال موسم الحج القادم إطلاق "عيادة أمل المتنقلة" كأحد الحلول الرقمية المبتكرة للرعاية الافتراضية، وهي عيادة ذكية تُقدّم خدمات الرعاية الطارئة والأولية والتخصصية لضيوف الرحمن بلغات متعددة.

وقال الحقباني، خلال مشاركته في جلسة بمؤتمر ومعرض خدمات الحج 2025، اليوم ، إن "عيادة أمل المتنقلة" تعتمد على أطباء افتراضيين وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لضمان تقديم رعاية ذات جودة سريعة وآمنة وسهلة الوصول في كل مكان و زمان، من خلال تقديم خدمات صحية بجودة عالية، وتسهيل وصولهم إليها بيسر وسهولة، وتعزيز مبدأ الوقاية قبل العلاج، انسجامًا مع مستهدفات برنامج التحول في القطاع الصحي – أحد برامج رؤية السعودية 2030.

ولفت إلى أن أعداد المراجعين من الحجاج للمراكز الصحية خلال موسم الحج الماضي تجاوزت أكثر من 109 آلاف مراجع، كما نفّذت التجمعات الصحية الـ20 حول المملكة أكثر من 1.4 مليون خدمة وقائية عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية للمملكة، فيما استقبلت أقسام الطوارئ نحو 43 ألف حالة.

وأوضح الحقباني أن إجمالي القوى العاملة خلال موسم الحج الماضي تجاوز 23 ألف ممارس صحي من أصل 50 ألفا من إجمالي المنظومة الصحية السعودية".