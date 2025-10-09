قيادي بحماس: حوار وطني شامل بالقاهرة لضمان توافق فلسطيني حول خطة ترامب

وكالات

قال رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حماس، حسام بدران، إنه منذ إعلان خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة، تواصلت الحركة مع الفصائل والشخصيات الوطنية وأجريت لقاءات واتصالات وتبادل رسائل مع الفصائل والقيادات والنخب المستقلة.

وأضاف بدران، في كلمة له اليوم الخميس، أن الحركة تحرص على حوار وطني شامل في القاهرة لبحث كافة التفاصيل المتعلقة بالاتفاق وخطة المستقبل لضمان توافق الجميع على الخطوات والمراحل القادمة، مشددًا على أن أي قرار فلسطيني يجب أن يعبر عن وحدة الموقف ويشمل كافة الفصائل والنخب والشعب الفلسطيني.

وتابع : "ما تحقق اليوم هو نتيجة صمود أهلنا في غزة وصمود رجال المقاومة الذين قدموا نموذجًا عالميًا للتمسك بالأرض والهوية والقضية"، مؤكدًا أن الإجماع الفلسطيني يشكل أساسًا صلبًا لمواجهة الاحتلال وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني على أرضه وفي دولته المستقبلية.

واختتم القيادي في حماس حسام بدران، حديثه قائلًا إنه كلما عبر الموقف عن وحدة الفلسطينيين كان أقوى وأكثر قدرة على تحقيق الإنجازات والطموحات الوطنية.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، توصلت حماس وإسرائيل إلى اتفاق من شأنه أن يفضي إلى الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة، مقابل انسحاب جيش الاحتلال وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وتتضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة. مقابل انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وإطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.

وكان من المقرر، أن يدخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بحلول الساعة 12 ظهر اليوم الخميس، غير أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن وقف النار لن يبدأ قبل موافقة الحكومة عليه مساءا.