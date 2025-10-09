إعلان

اتهام ابنة رئيسة بلدية ألمانية بتوجيه عدة طعنات بسكين لوالدتها

كتب : مصراوي

12:04 م 09/10/2025

ضباط الشرطة الجنائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هيرديكه(ألمانيا)- (د ب أ)

بعد حادثة الطعن التي تعرّضت لها إيريس شتالتسر رئيسة بلدية مدينة هيرديكه الألمانية، تشتبه سلطات التحقيق في أن ابنتها هي من تقف وراء هذه الجريمة.

وقال المحققون في مدينة هاجن إن شتالتسر/57 عاما/ المتخصصة في القانون هي من حددت بنفسها أن ابنتها /17 عاما/ هي التي هاجمتها.

وبعد الحادث، أعلنت النيابة أن الابنة المشتبه بها لن تُوضع قيد الحبس الاحتياطي، نظرا لعدم توافر أسباب الحبس القانونية اللازمة، بحسب ما صرّح به بيرند هالدرون المدّعي العام في هاجن. وأضاف أنه وفقًا للتقييم القانوني الحالي، فإن من المرجح تصنيف الحادث على أنه واقعة إحداث إصابات بدنية خطيرة، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللاحقة في القضية استنادا إلى ما تم اتخاذه في قضايا مماثلة. وأكد أن الاهتمام يجب أن يتركز على استمرار دعم الأسرة من قبل الجهات الرسمية.

وكانت شتالتسر المنتمية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي تعرّضت للطعن داخل منزلها أمس الثلاثاء وأصيبت بجروح خطيرة تهدد حياتها.

وأكدت مديرة الشرطة في مدينة هاجن، أورزولا شونبرج، أن رئيسة البلدية التي جرى انتخابها حديثا، أصبحت الآن خارج دائرة الخطر، مشيرة إلى أن حالَتها في تحسّن مستمر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادثة الطعن ابنة رئيسة بلدية ألمانية عدة طعنات سكين

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بين الذهب والدولار.. أيهما الخيار الأفضل للاستثمار في ظل الأزمات العالمية؟
الدولار يقترب من أعلى مستوى في شهرين بفعل تزايد المخاطر في أوروبا و آسيا
بالدموع والهتافات.. مشاهد من احتفالات أهالي غزة بعد اتفاق وقف الحرب (فيديو- صور)
تسليم المحتجزين وإدخال المساعدات.. ما هي أهم بنود اتفاق غزة؟