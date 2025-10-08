نظّم مستشفى سرطان الأطفال 57357 احتفالية بحضور ومشاركة طارق علي فرج الأنصاري، سفير دولة قطر لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والوفد الدبلوماسي المرافق، وذلك في إطار التعاون الإنساني المشترك بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، ودعمًا لرسالة المستشفى “طفولة بلا سرطان”، وكان في الاستقبال الدكتور شريف أبو النجا، الرئيس التنفيذي لمجموعة 57357، ولفيف من قيادات المستشفى وطاقمها الطبي.

أعلن السفير خلال الاحتفالية عن التبرع بمبلغ من جمعية قطر الخيرية لصالح المستشفى ضمن دفعة جديدة من التبرعات، دعماً لبرامج علاج الأطفال المصابين بالسرطان واستكمالًا لمسيرة التعاون الخيري والإنساني بين الجانبين.

كما تم خلال الزيارة تدشين مشروعات قطر الخيرية داخل مستشفى 57357، والتي أسهمت في تطوير البنية التحتية للمستشفى وتعزيز خدماته العلاجية للأطفال المرضى، كما قام السفير بإزاحة الستار عن لوحة تكريم دولة قطر داخل المستشفى، تخليدًا للدور الكبير الذي قامت به الدوحة في دعم المستشفى وأطفاله المرضى على مدار السنوات الماضية.

وبهذه المناسبة، ألقى السفير كلمة أعرب فيها عن فخره واعتزازه بالتعاون الإنساني القائم مع مستشفى 57357، مؤكدًا أن العمل الخيري يُعد من الركائز الأساسية في سياسة دولة قطر، انطلاقًا من توجيهات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، الداعية إلى دعم المبادرات التي تخدم الإنسان في كل مكان، وأشار سعادته إلى أن التعاون بين قطر ومصر في مجالات العمل الإنساني والخيري يعزز قيم التكافل والتآزر بين الشعبين الشقيقين.

وعقب الكلمة، حرص السفير على لقاء عدد من الأطفال المرضى بالمستشفى، ومشاركهم لحظات من الفرح بتوزيع الهدايا التذكارية عليهم تعبيرًا عن تضامنه وتشجيعه لهم على مواصلة رحلة العلاج والأمل.

وفي ختام الاحتفالية، أعربت إدارة مستشفى 57357 عن خالص شكرها وتقديرها لدولة قطر على دعمها المستمر، مؤكدة أن هذا التعاون يعكس عمق العلاقات الأخوية والإنسانية بين الشعبين القطري والمصري، ويجسد الالتزام المشترك بخدمة قضايا الطفولة والصحة في المنطقة.