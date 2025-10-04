كتبت- سهر عبد الرحيم:

عمت الفرحة شوارع قطاع غزة عقب إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الموافقة على أجزاء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب الدائرة منذ عامين.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مقاطع فيديو رصدت مظاهر فرحة الغزيين بعد رد حماس "الإيجابي".

وأعرب الغزيون عن أملهم في أن يؤدي المقترح الذي قدمه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وافقت عليه حماس وإسرائيل، إلى إنهاء معاناتهم ووقف إراقة الدماء.

"إنها أخبار سارة، تُنقذ من بقي على قيد الحياة. كفى تضررت المنازل وتضرر كل شيء فماذا بقي؟ لا شيء"، هكذا علق سعود قرنيطة، البالغ من العمر 32 عامًا، على رد حماس، وفق ما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء عنه.

وقال إسماعيل زايدة (40 عامًا)، وهو أب لثلاثة أطفال ونازح من إحدى ضواحي شمال مدينة غزة حيث شنت إسرائيل عملية برية كاملة النطاق الشهر الماضي: "نريد من الرئيس ترامب أن يواصل الضغط لإنهاء الحرب، وإذا ضاعت هذه الفرصة، فهذا يعني أن مدينة غزة سوف تدمرها إسرائيل وربما لا نستطيع البقاء على قيد الحياة".

وقال زايدة لـ"رويترز" في محادثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي: "كفى عامين من القصف والموت والجوع. كفى".

"إن شاء الله ستكون هذه آخر حرب. نأمل أن ننتهي من الحروب"، هذا ما قاله علي أحمد، البالغ من العمر 59 عامًا، متحدثًا في أحد المخيمات التي يعيش فيها معظم الفلسطينيين الآن.

وأعلنت حركة حماس، مساء الجمعة، موافقتها على أجزاء من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إنهاء حرب غزة الدائرة منذ عامين، بما فيها الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة (الأحياء والجثث).

ولكن وضعت الحركة ثلاثة قيود أساسية للموافقة الكاملة على الخطة الأمريكية، وجاءت القيود الثلاثة التي حددتها حماس: أن تقف الحرب بشكل نهائي مع انسحاب كامل لقوات الاحتلال من قطاع غزة، وتسليم إدارة القطاع إلى هيئة فلسطينية من المستقلين "تكنوقراط".