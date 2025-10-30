وكالات

أدان ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة السفير محمد أبوشهاب، الهجمات المشينة التي استهدفت المدنيين في مدينة الفاشر السودانية، مؤكداً رفض بلاده القاطع لأي أعمال عنف تطال الأبرياء.

ودعا ممثل الإمارات خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم الخميس، قوات الدعم السريع إلى ضمان حماية المدنيين وتأمين سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني، مشدداً على ضرورة تمكين منظمات الإغاثة من أداء مهامها دون عوائق.

وقال في كلمته: "ندعو أطراف النزاع إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ووقف كل استهداف للمدنيين"، مجدداً موقف الإمارات الداعي إلى التهدئة والحل السلمي.

وأعلن ممثل الإمارات عن تقديم بلاده 100 مليون دولار إضافية لدعم العمليات الإنسانية المنقذة للحياة في الفاشر والمناطق المتضررة.

وأكد أن طرفي الأزمة في السودان لا يمكن لهما بمفردهما رسم ملامح مستقبل البلاد.