رئيس الوزراء يفتتح المؤتمر الدولي الـ25 للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة

كتب : أحمد الجندي

10:40 ص 29/10/2025

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، والذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز.

الدكتور مصطفى مدبولي الإنتوساي الرئيس عبد الفتاح السيسي

