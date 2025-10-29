شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي الخامس والعشرين للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي)، والذي يُعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال نبأ عاجل أذاعته قناة إكسترا نيوز.

اقرأ أيضًا:

الافتتاح السبت المقبل.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير

مصدر: تكثيف تجارب التشغيل التجريبي للمونوريل تمهيدًا لافتتاحه

لمدة 3 أشهر.. 9 خطوات للتقديم على الشقق البديلة للإيجار القديم