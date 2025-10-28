حماس: لا مصلحة للمقاومة في إخفاء جثة أي أسير للعدو أو تأخير تسليمه

وكالات

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، سهيل الهندي، إن الحركة تواجه صعوبات كبيرة في انتشال ما تبقى من جثث الأسرى الإسرائيليين، مؤكداً أن المقاومة ملتزمة تماماً بالاتفاق القائم بشأن تسليم الجثث.

وأوضح الهندي في تصريحات إعلامية، أن حماس سلّمت حتى الآن 16 جثة لأسرى إسرائيليين، مشيراً إلى أن الحركة تواجه عراقيل ميدانية ولوجستية بسبب رفض الاحتلال السماح بدخول فرق بحث ومعدات ثقيلة إلى المناطق التي وصفها بـ«الحمراء» للعثور على باقي الجثث.

وأضاف أن حماس تنتظر موافقة الاحتلال على دخول فرق بحث إلى مدينة رفح لاستكمال عمليات الانتشال، مشدداً على أن الحركة لا مصلحة لها في إخفاء أي جثة أو تأخير تسليمها.

وحمل الهندي الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تأخير استخراج الجثث، داعياً الوسطاء إلى الضغط على تل أبيب لتسهيل عمل فرق الإنقاذ في المناطق التي لا تزال تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية.