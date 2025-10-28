بعد مجزرة الفاشر.. مصر وأمريكا تبحثان الأوضاع في السودان

وكالات

جرى اتصال هاتفي أمس الإثنين بين الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية مع مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق الأوسط والمستشار رفيع المستوي للشئون الأفريقية، وذلك لبحث تطورات الأوضاع في كل من السودان وليبيا.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الجانبين أكدا خلال الاتصال على أهمية التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وضرورة الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية، بما يصون مقدرات الشعب السوداني ويحقق تطلعاته في الأمن والاستقرار.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم التطرق إلى مستجدات الأزمة الليبية، حيث شدد الجانبان على أهمية توحيد المؤسسات الليبية تمهيدًا لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، بما يحقق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والتنمية.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور بشأن الجهود الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومتابعة مساعي المبعوثة الأممية إلى ليبيا للتوصل إلى حل سياسي شامل يحقق التوافق بين جميع الأطراف الليبية.

وتأتي تلك التحركات الدبلوماسية المكثّفة بعد إعلان قوات الدعم السريع سيطرتها على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور.