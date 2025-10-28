القضاء الفرنسي يصدر حكمًا "غير مسبوق" ضد جزائرية "اغتصبت وقتلت طفلة"

كالات

أفادت قناة BFMTV التابعة لشبكة CNN الأمريكية، بأن المحكمة الجنائية في العاصمة الفرنسية، قضت يوم الجمعة الماضي، بالسجن المؤبد، دون إمكانية الإفراج المشروط، على جزائرية اغتصبت وعذبت وقتلت طفلة فرنسية تبلغ من العمر 12 عامًا في باريس قبل 3 سنوات.

وقالت القناة، إن الجزائرية ذهبية بنكيرد (27 عامًا) ستقضي 30 عامًا على الأقل في السجن لجرائمها ضد الطفلة الفرنسية لولا دافيت.

ووفقًا للقناة، فإن بنكيرد تعتبر أول امرأة في فرنسا يصدر ضدها هذا الحكم، وهو الأشد بموجب قانون العقوبات الفرنسي.

وفي أكتوبر 2022، أعلن المدعي العام لشرطة باريس، في بيان، أن الشرطة عثرت على جثة الطفلة دافيت مشوهة في صندوق بلاستيكي خارج المبنى الذي كانت تسكنه، وذلك بعد ساعات فقط من الإبلاغ عن اختفائها.

وقال البيان، إن كاميرات المراقبة أظهرت دخول الطالبة إلى مبنى شقتها برفقة بنكيريد الساعة 3:15 مساءً يوم مقتلها، وبعد أقل من ساعتين، شوهدت القاتلة تغادر المبنى بمفردها حاملة أمتعة ثقيلة، بحسب ما أوردته شبكة CNN.

وماتت دافيت، وفقًا لبيان المدعي العام، نتيجة "فشل في وظائف القلب والجهاز التنفسي، مع علامات اختناق وضغط على الرقبة".

وذكر البيان، أن دافيت أُصيبت بإصابات أخرى متعددة "لا سيما في وجهها وظهرها وجروح غائرة في رقبتها، والتي لم يكن لها دور في وفاتها، وفقًا لاستنتاجات الطبيب الشرعي حول سبب وفاتها".

ومن جانبها، اعترفت الجزائرية ذهبية بنكيرد بارتكابها الجريمة، قائلة للشرطة إنها قادت لولا دافيت إلى شقة شقيقتها، التي كانت في نفس المبنى الذي كانت تسكنه الضحية، وأجبرتها على الاستحمام قبل "ارتكاب اعتداءات جنسية وعنف آخر عليها أدى إلى وفاتها"، قبل أن تخفي جثة الطفلة في الصندوق البلاستيكي، بحسب بيان الشرطة.

كما اعترفت القاتلة، يوم الجمعة أمام محكمة العاصمة باريس، أن جرائمها كانت "فظيعة"، وطلبت العفو قبل بدء المداولات، وفقًا لما ذكرته قناة BFMTV.

وبعد الحكم على بنكيرد بالسجن المؤبد، شكر شقيق لولا القضاء الفرنسي، مؤكدًا أن عائلته سعيدة بالاستجابة التي تلقتها، وفق BFMTV. وقالت والدة الضحية، إن هذا هو الحال "حتى لو لم يُعيد لنا لولا".

كما رحبت كلوتيلد ليبتي، محامية عائلة دافيت، بالحكم، الذي وصفته بـ"العادل، القائم على المنطق والإنسانية والحقيقة والذاكرة، واستعدنا حقيقة مُحطمة".

بينما صرح ألكسندر فالوا، محامي بنكيريد، أن الحكم "لم يكن مفاجئًا"، وقال للصحفيين، وفقًا لـ BFMTV، إن القاتلة "لم تُقرر بعد ما إذا كانت ستستأنف الحكم أم لا".