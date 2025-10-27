إعلان

أمريكا تعلن تراجع الأعمال القتالية في السويداء بسوريا

كتب : مصراوي

06:08 م 27/10/2025

أمريكا

وكالات

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن الأعمال القتالية في السويداء بسوريا تراجعت إلى حد كبير، لافتة إلى أن الوضع الأمني لا يزال غير مستقر.

وقالت الخارجية خلال بيان لها اليوم الإثنين، إنها قدمت مساعدات إنسانية لمحافظة السويداء، داعية الدول الشريكة للمساهمة في تقديم المساعدات للسوريين أثناء سعيهم لإعادة بناء دولتهم.

وفي سياق منفصل، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن بلاده تدعو حركة حماس إلى تسريع عملية تسليم جثث الأسرى الإسرائيليين.

واعتبر روبيو، اليوم الاثنين، أن إسرائيل لم تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار القائم في قطاع غزة، والذي دخل حيز السريان بموجب الاتفاق الذي أُبرم في شرم الشيخ في 9 أكتوبر الجاري بوساطة مصر وقطر وتركيا وبمشاركة الولايات المتحدة، بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية.

أمريكا السويداء سوريا وزارة الخارجية الأمريكية

