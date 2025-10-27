

وكالات

قال رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أمجد الشوا، اليوم الاثنين، إنه مستعد لرئاسة لجنة التكنوقراط في غزة بشرط التوافق على اختياره.

وأضاف رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أن لجنة التكنوقراط في غزة تحتاج لتوافق وطني وعربي ودولي.

وأكد أن لجنة التكنوقراط في غزة يجب أن تعمل مع السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، مشددا على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن لجنة التكنوقراط في غزة سيكون لها دور مهم في مرحلة التعافي الاقتصادي والاجتماعي، التي اعتبرها أساسية ومهمة، موضحا أن الإغاثة العاجلة لسكان غزة وفتح المعابر أولوية.

وفي سياق الإعمار، ذكر الشوا، أن إعادة إعمار غزة وإغاثة سكان القطاع تحتاج إلى جهد كبير جدا، إذ أن إعمار غزة عبء كبير لا يمكن أن تتحمله لجنة التكنوقراط وحدها.

وبالتزامن، أكد مسؤول إسرائيلي، أن إسرائيل لن تضع فيتو على الشوا لرئاسة لجنة التكنوقراط لحكم غزة، مشيرا إلى أن هذه اللجنة صلاحياتها "مدنية فقط."

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، إن حماس والسلطة الفلسطينية توافقا على ترشيح الشوا لرئاسة لجنة التكنوقراط التي ستدير قطاع غزة، وفقا للعربية.