قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، إن ألمانيا، بصفتها داعمًا طويل الأمد لمبادرة حوض النيل ومفوضية حوض نهر النيل، تؤكد التزامها الثابت بدعم الحوار المتعدد الأطراف بشأن الاستخدام المستدام لموارد نهر النيل.

وأضاف المتحدث، دول حوض النيل تمتلك مصالح مشروعة وحيوية في الاستخدام العادل والمنصف لمياه النهر، مشددًا على أن الحوار المفتوح، والشفافية، والإرادة السياسية، والتمسك بالمبادئ القانونية الدولية تمثل الأساس لحل أي خلافات أو توترات محتملة بين دول الحوض.

وأوضح أن ألمانيا تواصل دعمها لمبادرة حوض النيل من خلال برامج بناء القدرات، وتبادل المعلومات المائية، والمراقبة الهيدرولوجية، وتعزيز الحوار الإقليمي بين دول المنبع والمصب.

وفي سبتمبر 2025، أعلنت إثيوبيا الافتتاح الرسمي لسد النهضة، غير أن هذه الخطوة جاءت دون اتفاق قانوني ملزم بين الدول الثلاث؛ مصرو السودان وإثيوبيا بشأن قواعد الملء والتشغيل، وهو ما أثار تحفظات مصرية وسودانية على ما اعتبرتاه إجراء أحاديا.

من جانبها، تؤكد مصر أن النيل مسألة وجودية، وتشدد على ضرورة التوصل إلى اتفاق يضمن حقوقها التاريخية والمائية ويحول دون الإضرار بحصتها السنوية من المياه.

وجدد وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، ونظيره السوداني، موقف البلدين باعتبارهما دولتي مصب، مؤكدين الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية على النهر، وأهمية الالتزام بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.

كما شدد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، على أن “النيل قضية وجودية للبلاد، ولا مجال فيها للمغامرة أو التنازل”.

وأصدرت وزارة الموارد المائية والري بيانًا أكدت فيه أن سد النهضة يدار من جانب إثيوبيا بطريقة متهورة وبخطوات أحادية، مشيرة إلى أن مصر تتابع التطورات عن كثب، وتحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحماية مصالحها المائية.