

وكالات



قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، بأنهم متفائلون باتفاق ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لافتًا إلى أنه سيصمد حتى في حال وقوع اشتباكات محدودة.



وأضاف مسعد بولس مبعوث ترامب خلال تصريحات إعلامية اليوم الاثنين، أن محادثات السلام في منطقة الشرق الأوسط قد تتوسع لتشمل سوريا ولبنان.



وأكد مبعوث ترمب إلى إفريقيا، أنه جاري العمل بجد من أجل التوصل إلى وقف إطلاق نار في السودان، مشددًا على أن السودان يشهد أكبر أزمة إنسانية في العالم.



وأشار بولس إلى أن الوضع خطير جدا في الفاشر والناس يعانون بشدة دون طعام ولا رعاية طبية.