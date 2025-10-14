مصراوي

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجلة تايم الأمريكية بسبب غلاف عددها الصادر اليوم والذي تضمن صورة له من الأسفل للأعلى، ومكتوب بجانبها "انتصار ترامب.. هذا هو الرئيس الذي تحتاجه إسرائيل".

وكتب ترامب في منشور له عبر منصته "تروث سوشيال": "كتبت مجلة تايم قصة جيدة نسبيًا عني، لكن الصورة ربما تكون الأسوأ على الإطلاق، لقد "أخفوا" شعري، ثم ظهر شيء عائم فوق رأسي يشبه تاجًا عائمًا، ولكنه صغير جدًا".

وتابع الرئيس الأمريكي: "أمر غريب حقًا! لم أحبذ أبدًا التقاط الصور من زوايا أسفل، لكن هذه صورة سيئة للغاية، وتستحق التشهير، ماذا يفعلون، ولماذا؟".

وتعترف المجلة في هذا العدد بما وصفته بأنه "إنجاز بارز في الولاية الثانية لترامب" و"منعطف استراتيجي في الشرق الأوسط"، والمتمثل في المرحلة الأولى من اتفاق السلام بين إسرائيل وحماس، والتي أسفرت عن الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة، مقابل إطلاق سراح نحو 2000 أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شارك أمس في قمة شرم الشيخ للسلام، كما وقع على الوثيقة بشأن إنهاء الحرب بجانب مصر وتركيا وقطر.