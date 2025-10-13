إعلان

فيديو| الشاباك: الأسرى الإسرائيليين الـ7 المُفرج عنهم في طريقهم إلى تل أبيب

كتب : مصراوي

10:23 ص 13/10/2025

الأسرى الإسرائيليين

وكالات

أعلنت إسرائيل، اليوم الاثنين في بيان صادر عن الجيش وجهاز الأمن العام "الشاباك"، أنه تم نقل 7 أسرى إسرائيليين إلى لجنة الصليب الأحمر الدولي في غزة، هم الدفعة الأولى من بين 20 أسيرًا حيًا يتوقع تسليمهم.

وجاء في البيان: "وفقًا للمعلومات التي قدمها الصليب الأحمر، تم نقل 7 أسرى إلى عهدته، وهم في طريقهم إلى قوات الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام في قطاع غزة".

وأكد البيان ،أن الجيش الإسرائيلي مستعد لاستقبال أسرى إضافيين من المتوقع نقلهم إلى الصليب الأحمر لاحقًا.

ونشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مقطع فيديو قالت إنه لأسير إسرائيلي، مُفرج عنه، وهو يتحدث مع عائلته عبر الفيديو.

وصباح اليوم الاثنين، أكدت القناة "13" الإسرائيلية، أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أخطرت السلطات في تل أبيب باستلامها 7 أسرى إسرائيليين وهم بصحة جيدة.

