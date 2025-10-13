

وكالات

بعث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رسالة شخصية لكل رهينة متوقع الإفراج عنها اليوم الاثنين، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين حركة "حماس" وإسرائيل.

وخط نتنياهو وزوجته سارة الرسالة التي سيتم إرسالها مع حزمة الاستقبال التي أعدتها "هيئة شؤون الرهائن" في مكتب رئيس الوزراء، والتي تتضمن ملابس ومعدات شخصية وحاسوبا محمولا وهاتفا نقالا وجهازا لوحيا.

وجاء في الرسالة: "باسم جميع أبناء الشعب الإسرائيلي، مرحبا بعودتك! انتظرناك ونحتضنك. سارة وبنيامين نتنياهو".

تأتي هذه الخطوة في وقت سيتم فيه الإفراج عن عشرات الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ عامين، مقابل إطلاق سراح نحو ألفي معتقل وأسير فلسطيني.

وتشير التقديرات إلى أن 20 من أصل 48 رهينة لا يزالون على قيد الحياة، بينهم ناجون من حفل نوفا الموسيقي الذي أقيم قرب تجمع رعيم في جنوب إسرائيل، إضافة إلى مختطفين من التجمعات السكنية وجنديين إسرائيليين وأربعة أجانب، بينهم نيبالي ما زال مصيره مجهولا، وفقا لروسيا اليوم.