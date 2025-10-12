وكالات

استدعت حركة حماس نحو 7 آلاف من عناصر قواتها الأمنية لتعزيز السيطرة على مناطق غزة التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية مؤخرًا، وعينت 5 محافظين جدد جميعهم من خلفيات عسكرية، بعضهم كان يقود كتائب في جناحها العسكري لمتابعة العمليات، بحسب تقرير نشرته شبكة "بي بي سي" البريطانية مساء السبت.

وقالت مصادر محلية، إن أمر التعبئة أُصدر عبر مكالمات هاتفية ورسائل نصية تضمنت نصًا يقول: "نعلن التعبئة العامة استجابةً لنداء الواجب الوطني والديني، لتطهير غزة من الخارجين عن القانون والمتعاونين مع إسرائيل. يجب عليكم التوجه خلال 24 ساعة إلى مواقعكم المحددة باستخدام رموزكم الرسمية"، وفق الشبكة.

وتشير التقارير من غزة إلى أن وحدات من حماس انتشرت بالفعل في عدة أحياء، بعضها يرتدي ملابس مدنية والآخر يرتدي زي شرطة غزة الأزرق.

🚨أطفال يتبعون سيارات حماس أثناء إحتفال مقاتلين حماس في شوارع غزة pic.twitter.com/cM2tsxrCkt — أحداث الشرق الأوسط (@MiddleEast_ev) October 12, 2025

وكانت هذه التعبئة متوقعة على نطاق واسع في ظل تزايد عدم اليقين بشأن من سيحكم غزة بعد انتهاء الحرب، وهي قضية رئيسية قد تعقد بدء المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تدعو إلى نزع سلاح حماس، بحسب "بي بي سي".

ورفض مسؤول في حماس بالخارج التعليق مباشرة على تقارير التعبئة الأمنية، لكنه قال لـ"بي بي سي": "لا يمكننا ترك غزة عرضة للصوص والميليشيات المدعومة من الاحتلال الإسرائيلي. أسلحتنا شرعية، وهدفها مقاومة الاحتلال، وستظل قائمة ما دام الاحتلال مستمرًا".

وقال ضابط أمني فلسطيني متقاعد خدم سنوات مع السلطة الفلسطينية في غزة، لـ"بي بي سي": إنه يخشى أن تتجه المنطقة نحو جولة أخرى من العنف الداخلي.

وأثارت هذه التطورات منذ بدء وقف إطلاق النار قلقًا عميقًا بين سكان غزة الذين أنهكتهم سنوات الصراع المدمر.

وبعد عامين من الحرب، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ ظهر الجمعة بعد موافقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق، وبموجب هذه الموافقة، انسحب الجيش الإسرائيلي إلى "الخط الأصفر" المتفق عليه داخل القطاع.