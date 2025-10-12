الجيش الإسرائيلي يُعلن استهداف عنصر في حزب الله جنوب لبنان



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، تنفيذ عملية استهدفت عنصرا في حزب الله بمنطقة برج قلاوية في جنوب لبنان.

جاء في البيان: "قضى الجيش على أحد عناصر حزب الله في منطقة برج قلاوية في جنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله الإرهابي والذي كان يهم بمحاولات لاعادة اعمار بنى تحتية عسكرية للتنظيم في جنوب لبنان".

وأضاف البيان: "كما هاجم جيش الدفاع أمس آلية هندسية استخدمها حزب الله لاعمار بنى تحتية عسكرية في منطقة بليدا في جنوب لبنان".

ولفت البيان إلى أن أنشطة الحزب "ومحاولات اعادة اعمار البنى التحتية العسكرية في جنوب لبنان تشكل خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، وفقا لروسيا اليوم.