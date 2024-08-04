عبد العاطي ونظيره الروسي يبحثان جهود خفض التصعيد في المنطقة

وكالات

أجرى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفيا مع سيرجي لافروف وزير الخارجية روسيا الاتحادية.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصال شهد تقديم الوزير لافروف التهنئة لعبد العاطي بمناسبة تشكيل الحكومة المصرية وتوليه مهام منصبه، معبراً عن التطلع للتعاون معه في كل ما يحقق مصالح البلدين.

من جانبه، أكد بدر عبد العاطي اعتزاز جمهورية مصر العربية بالعلاقات مع روسيا الاتحادية والتطلع لمواصلة جهود تعزيز علاقات التعاون على نحو يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

إلى جانب ذلك، شهد الاتصال تبادل التقديرات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتطورات الإقليمية الراهنة وجهود خفض التصعيد في المنطقة بما يحفظ أمنها واستقرارها ومصالح شعوبها ويجنبها الانزلاق في حلقة مفرغة من المواجهات.