هفوة جديدة.. بايدن يقدم زيلينسكي باسم "الرئيس بوتين"

واشنطن- (د ب أ)

قدم الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي باسم "الرئيس بوتين"، وذلك في خطاب ألقاه خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في واشنطن يوم الخميس.

وقال بايدن: "والآن أقدم رئيس أوكرانيا، الذي يتمتع بقدر كبير من الشجاعة والإصرار - سيداتي وسادتي، الرئيس بوتين".

وبعد لحظة صحح بايدن كلماته وأضاف: "لهزيمة الرئيس بوتين- الرئيس زيلينسكي!"

وجاءت زلة اللسان الواضحة تلك في وقت أصبح يهيمن فيه على السياسة الأمريكية وبشكل متزايد المخاوف بشأن القدرة العقلية للرئيس البالغ من العمر 81 عاما.

ويحظى أداء بايدن بمراقبة عن كثب، خاصة من قبل حزبه الديمقراطي الذي يريد هزيمة مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

وعند افتتاح القمة بخطاب في حفل بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين على تأسيس الناتو يوم الثلاثاء، تمكن بايدن من قراءة خطابه دون ارتكاب أي أخطاء كبيرة، على الرغم من أنه كان يتلعثم أحيانا في كلماته.

ولكن من المتوقع أن يعقد مؤتمرا صحفيا في نهاية قمة الناتو في وقت لاحق من يوم الخميس بالتوقيت المحلي.