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BBC

القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو أبلغ بلينكن أن العملية في رفح قد تبدأ خلال أسبوعين

10:09 م الجمعة 09 فبراير 2024

بنيامين نتنياهو وأنتوني بلينكن

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مصراوي

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء بينامين نتنياهو أبلغ وزير الخارجية الأمريكي أنتوي بلينكن أن العملية في رفح قد تبدأ خلال أسبوعين.

كانت هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن مصادر، بأن العملية في رفح لن تبدأ إلا بعد إجلاء واسع للمدنيين والتوصل إلى اتفاق مع مصر.

وأضافت هيئة البث، أن إسرائيل وضعت خطة تجريبية لتمكين عشرات الآلاف من العودة إلى شمالي قطاع غزة.

وزعم مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس مع بقاء أربع كتائب لحماس في رفح.

ونقل مكتب رئيس وزراء الاحتلال عن نتنياهو قوله: "من المستحيل تحقيق هدف الحرب المتمثل في القضاء على حماس مع بقاء أربع كتائب لحماس في رفح"،

وتابع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "من الواضح أن عملية واسعة النطاق في رفح تتطلب إخلاء السكان المدنيين من مناطق القتال".

وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "نتنياهو وجه الجيش والمنظومة الأمنية بعرض خطة مزدوجة على الحكومة، لإخلاء السكان في رفح وسحق الكتائب حسب قوله".

وقالت الرئاسة الفلسطينية، إن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو بشأن رفح تهديد حقيقي ومقدمة خطيرة لتنفيذ سياسة تهجير شعبنا.

عملية رفح بنيامين نتنياهو أنتوني بلينكن حرب غزة

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