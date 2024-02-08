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إصابة 3 جنود إسرائيليين إثر هجوم صاروخي نفذه حزب الله

05:26 م الخميس 08 فبراير 2024

إصابة 3 جنود إسرائيليين أرشيفية

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بي بي سي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن ضابط صف أصيب بجروح خطيرة وأصيب جنديان آخران بجروح طفيفة جراء هجوم صاروخي مضاد للدبابات لحزب الله في منطقة كريات شمونة صباح الخميس.

وقال الجيش الإسرائيلي، وفق ما نقلت "تايمز أوف إسرائيل" إن طائراته نفذت غارات على مبنى وبنية تحتية أخرى يستخدمها حزب الله في بلدة الخيام جنوب لبنان، والتي أطلقت منها القذائف على كريات شمونة.

كما أفادت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الخميس أن صاروخاً مضاداً للدبابات أصاب منزلا في منطقة المطلة، بالقرب من الحدود الشمالية مع لبنان، دون الإبلاغ عن وقوع قتلى أو إصابات.

وأعلن حزب الله عن استهداف مقر قيادة اللواء الشرقي 769 في الجيش الإسرائيلي في كريات شمونة "بالأسلحة المناسبة" وفق بيان له.

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