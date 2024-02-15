إعلان

BBC

البيت الأبيض: أمريكا تواصلت مع روسيا بشأن تهديد الأمن القومي الأمريكي

11:13 م الخميس 15 فبراير 2024

جون كيربي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن واشنطن تواصلت بالفعل مع موسكو بشأن "التهديد للأمن القومي الأمريكي"، والاستعدادات جارية لتنظيم الاتصالات.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "لقد تواصلنا مع الجانب الروسي، لكننا لم ننظم الاتصالات بعد".

وأشار كيربي، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصدر تعليمات للفريق بالاتصال بروسيا عبر القنوات الدبلوماسية، والاستعدادات جارية لذلك.

في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، نقلا عن مصادرها، أنه كان من الممكن إخبار المشرعين الأمريكيين في إحاطة سرية عن الخطط المزعومة لروسيا "لنشر أسلحة نووية في الفضاء" لاستخدامها ضد الأقمار الصناعية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن البيت الأبيض، الذي أعلن عن إحاطة سرية حول "تهديد خطير للأمن القومي"، إنما يحاول تشجيع الكونجرس الأمريكي على التصويت لصالح مشروع قانون بشأن تخصيص الأموال لأوكرانيا.

جون كيربي البيت الأبيض جو بايدن الرئيس الأمريكي دميتري بيسكوف الكونجرس الأمريكي أسلحة نووية روسيا موسكو

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أمريكا تشن هجومًا على سفينة تجسس إيرانية في البحر الأحمر

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

أمطار على القاهرة.. الأرصاد: خلايا رعدية عملاقة تؤثر على الإسكندرية
دفن اضطراري.. حرب إسرائيل على الجثث غزة
الرئيس السيسي يُحذر من خطورة التصعيد في غزة.. ويؤكد ضرورة تفعيل مسار حل الدولتين