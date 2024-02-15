البيت الأبيض: أمريكا تواصلت مع روسيا بشأن تهديد الأمن القومي الأمريكي

وكالات

صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن واشنطن تواصلت بالفعل مع موسكو بشأن "التهديد للأمن القومي الأمريكي"، والاستعدادات جارية لتنظيم الاتصالات.

وقال كيربي في مؤتمر صحفي: "لقد تواصلنا مع الجانب الروسي، لكننا لم ننظم الاتصالات بعد".

وأشار كيربي، إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصدر تعليمات للفريق بالاتصال بروسيا عبر القنوات الدبلوماسية، والاستعدادات جارية لذلك.

في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية، نقلا عن مصادرها، أنه كان من الممكن إخبار المشرعين الأمريكيين في إحاطة سرية عن الخطط المزعومة لروسيا "لنشر أسلحة نووية في الفضاء" لاستخدامها ضد الأقمار الصناعية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، إن البيت الأبيض، الذي أعلن عن إحاطة سرية حول "تهديد خطير للأمن القومي"، إنما يحاول تشجيع الكونجرس الأمريكي على التصويت لصالح مشروع قانون بشأن تخصيص الأموال لأوكرانيا.