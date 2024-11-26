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ماذا لو خرق حزب الله الهدنة مع إسرائيل؟.. بايدن يكشف التبعات

11:15 م الثلاثاء 26 نوفمبر 2024

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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القاهرة- مصراوي

أعلن الرئيس جو بايدن اليوم الثلاثاء، عن اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء العنف في لبنان لكنه سعى إلى التأكيد على أن إسرائيل تحتفظ بالحق في الدفاع عن النفس، إذا انتهك حزب الله أو أي شخص آخر الاتفاق المعلن حديثًا.

وتابع بايدن خلال خطابة من البيت الأبيض الثلاثاء للإعلان عن وقف النار في لبنان بين إسرائيل وحزب الله: "اسمحوا لي أن أكون واضحا، إذا قام حزب الله أو أي شخص آخر بخرق الصفقة وشكل تهديدا مباشرا لإسرائيل، فإن إسرائيل تحتفظ بالحق في الدفاع عن النفس، بما يتفق مع القانون الدولي".

وأشار بايدن إن الاتفاق يبشر ببداية جديدة للبنان ويساعد الأمة على الاحتفاظ بسيادتها، مضيفا إلى أنه لن يتم نشر أي قوات أمريكية في جنوب لبنان.

جو بايدن حزب الله إسرائيل لبنان جنوب لبنان البيت الأبيض وقف النار في لبنان
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