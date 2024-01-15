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BBC

بالفيديو.. المقاومة تنشر تفاصيل مقتل أسيرين إسرائيليين في قصف على غزة

08:51 م الإثنين 15 يناير 2024

مقتل أسيرين إسرائيليين في قصف على غزة

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مصراوي

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، فيديو يرصد تفاصيل مقتل أسيرين إسرائيليين لديها في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل الأسيرين الإسرائيليين يوسي شرعابي وتايس فريسكي، في قصف للجيش الإسرائيلي على غزة.

ونشرت كتائب القسام، اليوم الإثنين مقطع فيديو للأسرى بعنوان "ماذا تعتقدون؟"، تكشف فيه مصير أسرى الاحتلال الإسرائيلي لديها في قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام قد نشرت أمس الأحد، مقطع فيديو للأسرى لديها بعنوان "انتظرونا .. غداً سنخبركم بمصيرهم حكومتكم تكذب".

وفي وقت سابق قال الناطق باسم باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن كل السلاح الذي تستخدمه المقاومة خلال عملياتها من صنع كتائب القسام، مضيفًا إلى أنّ مصير العديد من أسرى العدو بات مجهولًا.

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