بالفيديو.. المقاومة تنشر تفاصيل مقتل أسيرين إسرائيليين في قصف على غزة

مقتل أسيرين إسرائيليين في قصف على غزة

مصراوي

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، فيديو يرصد تفاصيل مقتل أسيرين إسرائيليين لديها في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

אנחנו בחיים,תחזיר אותנו הביתה

نحن لا نزال على قيد الحياة، أعيدونا إلى البيت

القسام ينشر pic.twitter.com/wdEINefG6I — Tamer | تامر (@tamerqdh) January 15, 2024

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقتل الأسيرين الإسرائيليين يوسي شرعابي وتايس فريسكي، في قصف للجيش الإسرائيلي على غزة.

ونشرت كتائب القسام، اليوم الإثنين مقطع فيديو للأسرى بعنوان "ماذا تعتقدون؟"، تكشف فيه مصير أسرى الاحتلال الإسرائيلي لديها في قطاع غزة.

أفضل ردّ من القسّام على مناشدات الإخوة المفكرين والمثقفين المتعاطفين مع الدموع الصهيونية 👇👇 pic.twitter.com/rA09WzDGxC — براء نزار ريان (@BaraaNezarRayan) January 15, 2024

وكانت كتائب القسام قد نشرت أمس الأحد، مقطع فيديو للأسرى لديها بعنوان "انتظرونا .. غداً سنخبركم بمصيرهم حكومتكم تكذب".

وفي وقت سابق قال الناطق باسم باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن كل السلاح الذي تستخدمه المقاومة خلال عملياتها من صنع كتائب القسام، مضيفًا إلى أنّ مصير العديد من أسرى العدو بات مجهولًا.