حزب العمال البريطاني: نتجنب التصعيد في الشرق الأوسط ويجب ضبط النفس

مصراوي

أدان زعيم حزب العمال البريطاني، إننا ندين بشدة الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر.

وأضاف زعيم حزب العمال، أنه يجب علينا تجنب التصعيد في كافة أنحاء الشرق الأوسط، موضحا أن المملكة المتحدة لا تدعم توسع الصراع ليشمل لبنان ويجب على الأطراف هناك ضبط النفس.

وتابع زعيم المعارضة في البرلمان البريطاني، لابد من العمل على هدنة إنسانية في قطاع غزة وصولا إلى حل مستدام يقوم على حل الدولتين.

كان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قال إن الهجمات ضد السفن في البحر الأحمر يجب أن تتوقف وسوف نفعل ما يلزم للحد منها.

وأضاف سوناك، أن عدم التصرف ضد هجمات الحوثيين كان سيضعف الأمن العالمي ويهدد الملاحة البحرية، موضحا أننا نعمل على تقليل التوتر في المنطقة وضمان ألا يواصل الحوثيون تصعيد الأمور.

وتابع رئيس وزراء بريطانيا، أن الضربات التي وجهت للحوثيين كانت ضرورية لحماية أمن الملاحة في البحر الأحمر، مشيرا إلى أننا نسعى لتقويض قدرات الحوثيين في جنوب البحر الأحمر لأمن الملاحة هناك.

وأكمل رئيس الوزراء، أننا نعتقد أن إيران هي التي أمدت الحوثيين بالصواريخ والمسيرات التي تستخدمها في استهداف السفن.