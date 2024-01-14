جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شقيقتي العاروري

تل أبيب - (د ب أ)

اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي شقيقتي صالح العاروري، القيادي البارز في حركة حماس، والذي اغتيل إثر انفجار وقع ببيروت في وقت سابق من الشهر الجاري، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، اليوم الاحد.

وأفادت تقارير إعلامية باعتقال شقيقتي القيادي الراحل بعد اقتحام منزليهما في مدينة البيرة وبلدة عارورة، شمالي رام الله.

وكانت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أعلنت اغتيال نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري، في مطلع الشهر الجاري، في عملية استهداف إسرائيلية تمت بالعاصمة اللبنانية.