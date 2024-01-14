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BBC

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شقيقتي العاروري

11:00 ص الأحد 14 يناير 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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تل أبيب - (د ب أ)

اعتقلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي شقيقتي صالح العاروري، القيادي البارز في حركة حماس، والذي اغتيل إثر انفجار وقع ببيروت في وقت سابق من الشهر الجاري، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الاسرائيلية، اليوم الاحد.

وأفادت تقارير إعلامية باعتقال شقيقتي القيادي الراحل بعد اقتحام منزليهما في مدينة البيرة وبلدة عارورة، شمالي رام الله.

وكانت حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أعلنت اغتيال نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري، في مطلع الشهر الجاري، في عملية استهداف إسرائيلية تمت بالعاصمة اللبنانية.

جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال شقيقتي العاروري صالح العاروري حركة حماس

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