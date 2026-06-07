أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتشاركان الرؤية نفسها مع دخول حرب إيران يومها الـ100 وذلك على الرغم من وجود بعض الخلافات بين الزعيمين بشأن الهجوم العسكري الإسرائيلي في لبنان.

أوضح ترامب في مقابلة مسجلة بثتها شبكة "إن بي سي" صباح الأحد، أن الطرفين على توافق تام ويتفاهمان بشكل جيد جدا.

أضاف ترامب أنهم كانوا حلفاء مقربين ووجهوا ضربة قوية وكبيرة جد لدولة معينة لم تكن سوى مصدر للمتاعب طوال 47 عام في إشارة إلى طبيعة علاقة إيران وأمريكا، ومع ذلك فإنه يختلف معه في بضعة أمور.

رؤية ترامب حول حرب إيران

بين ترامب عند الضغط عليه لمعرفة ما إذا كان يعارض استمرار إسرائيل في قصف لبنان، أنه يفضل رؤية ضربات جراحية دقيقة ومحددة تستهدف حزب الله، مشيرا إلى أنه يمكن مساعدتهم في تحقيق ذلك أو يمكن التوصية بخيار سوريا مشيدا بالحكومة السورية الجديدة.

إحصائيات الضحايا وتوترات إيران وأمريكا

كشفت وزارة الصحة العامة اللبنانية في آخر تحديث أصدرته يوم السبت أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 3593 شخص وإصابة 10990 آخرين في مختلف أنحاء لبنان منذ الثاني من مارس الماضي.

تصاعدت حدة القتال بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في جنوب لبنان على الرغم من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة أمريكية بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية إذ لم يكن حزب الله طرفا في تلك المفاوضات وأعلن رفضه للهدنة.