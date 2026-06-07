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"كانت بتسجل عربيته باسمها".. القبض على الإعلامية جولي أمين بسبب قضية صبري نخنوخ

كتب : محمد الصاوي

06:29 م 07/06/2026 تعديل في 08:17 م
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    صبري نخنوخ
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    صبري نخنوخ

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تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على الإعلامية جولي أمين، في تطور جديد مرتبط بالتحقيقات الجارية في قضية صبري نخنوخ.

وقال مصدر أمني، لـ "مصراوي" إنه تم القبض على الإعلامية أثناء اتخاذها إجراءات تتعلق بنقل ملكية سيارة كانت مسجلة باسم صبري نخنوخ، تمهيدًا لنقل ملكيتها إلى اسمها.

وكانت الإعلامية جولي أمين أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقها على أزمة صبري نخنوخ بعبارة قائلة "أزمة وهتعدي يا معلم صبري".

التحفظ على أموال صبري نخنوخ

وأصدرت النيابة العامة، بيانًا اليوم الأحد، بشأن التحقيقات المالية الموازية في واقعة التعدي والبلطجة بالتجمع الخامس، والتي يجري التحقيق فيها مع المتهم صبري نخنوخ وآخرين.

وقالت النيابة إن التحريات كشفت لجوء المتهمين إلى غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، عبر أساليب متعددة لإخفاء مصدرها غير المشروع وقطع الصلة به.

وعلى ضوء ذلك، قررت النيابة العامة التحفظ على أموال المتهمين، بما يشمل الأموال المنقولة والعقارات والأسهم والصكوك والسندات والودائع والخزائن والمحافظ الإلكترونية، ومنعهم من التصرف فيها لحين انتهاء التحقيقات.

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