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خلاف على مزرعة دواجن وراء فيديو التهديد والتعدي المتداول بالشرقية

كتب : فاطمة عادل

06:40 م 07/06/2026

المتهمين عقب القبض عليهم

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كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله عبر أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء صاحبة تعرضه للتهديد والتعدي بالضرب باستخدام أسلحة نارية، ما أسفر عن إصابته بعاهة مستديمة، إلى جانب اتهامه لوحدة مباحث مركز شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية برفض تحرير محضر بالواقعة.

و بالفحص والتحري، تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وأن حقيقة الواقعة تعود إلى وجود خلافات قائمة منذ عام 2019 بين صاحب الحساب الظاهر بمقطع الفيديو، ويعمل في مجال المقاولات ويقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، وبين مالك مكتب مقاولات يقيم بدائرة مركز شرطة منيا القمح، وتربطهما صلة قرابة.

وأوضحت التحريات أن الخلافات بين الطرفين نشأت حول مزرعة دواجن مملوكة للمشكو في حقه، كان قد قام بتأجيرها للشاكي، واستمرت النزاعات بينهما على مدار السنوات الماضية بسبب العلاقة الإيجارية الخاصة بالمزرعة.

وأضافت التحريات أن الخلافات تجددت بتاريخ 28 مايو الماضي، بعدما أبدى مالك المزرعة رغبته في إنهاء العلاقة الإيجارية واسترداد المزرعة، الأمر الذي تسبب في تصاعد الخلاف بين الطرفين.

وأشارت التحريات إلى أنه بتاريخ 5 يونيو الجاري، تقدم صاحب الحساب ببلاغ إلى مركز شرطة منيا القمح، ادعى خلاله تعرضه للاعتداء من قبل المشكو في حقه باستخدام أسلحة نارية، ما تسبب له في إصابة بعاهة مستديمة.

وبسؤال الطرف الآخر، نفى صحة تلك الاتهامات جملة وتفصيلًا، واتهم الشاكي بتقديم بلاغ كاذب، مؤكدًا أن سبب الخلاف الحقيقي يرجع إلى تمسكه بإنهاء عقد إيجار المزرعة بعد اكتشافه قيام المستأجر باستغلال الاستراحة الخاصة بالمزرعة في غير الأغراض المخصصة لها.

وأكدت وزارة الداخلية أن الفحص لم يسفر عن وجود ما يؤيد صحة الادعاءات التي وردت بمقطع الفيديو المتداول، وأن الإجراءات القانونية اللازمة جرى اتخاذها حيال الطرفين في ضوء ما أسفرت عنه التحريات.

وتم تحرير المحاضر اللازمة بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على جميع ملابسات النزاع واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

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