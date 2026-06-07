قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 214 متهما، بخلية تنظيم داعش في القضية رقم 11678 لسنة 2024، جنايات التجمع الخامس، لجلسة 13 سبتمبر.

أمر إحالة المتهمين

وقال أمر الإحالة إنه في غضون الفترة من عام 2013، وحتى عام 2023، المتهمون من الأول وحتى الثامن تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوية إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، بأن تولوا قيادة خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابي.

ووجه للمتهمين من التاسع وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض، وتلقى فيها المتهمون من التاسع وحتي السابع والأربعون ومن الخامس والسبعون وحتى الأخير تدريبات عسكرية لدي الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها.

تهم تمول الإرهاب

ووجه للمتهمين من السادس وحتى التاسع والأربعون تهم تمويل الإرهاب بأن جمعوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا وأسلحة وبيانات ومعلومات للجماعة موضوع الاتهام، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، والمتهمون من الثامن والأربعون وحتى الرابع والسبعون قاموا بطريق مباشرة وغير مباشرة بقصد ارتكاب جرائم إرهابية بإعداد وتدريب أفراد على استعمال أسلحة تقليدية وتعليم أساليب القتال.

وفيما وجه للمتهمين الحادي والثمانون والثاني والثمانون وهما مصريان التحقا بجماعة مسلحة يقع مقرها خارج البلاد تعتنق الأفكار التكفيرية وتتخذ من الإرهاب وتعليم أساليب القتال وسائل لتحقيق أغراضها.

ويواجه المتهمون الأول ومن الخمسون وحتى الثالث والخمسون تهم قتل المجني عليه "نبيل .ح"، بعد خطفه بمساعدة أخرون مجهولون، وسرقوا سيارة من مالكها بطريق الاكراه، وحازوا أسلحة نارية مششخنة مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، وحاز المتهم الثاني والتسعين سلاحا نارية بندقية آلية.

كما وجه للمتهمين من الخامس والسبعون وحتى السابع والسبعين والرابع والتسعين ترويج بصورة مباشرة وغير مباشرة لأفكار جماعة داعش التي تدعوا لاستخدام العنف.

اقرأ أيضا:

حبس صبري نخنوخ ورجاله 4 أيام على ذمة التحقيقات