استهدف حزب الله تجمعات ومواقع تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بسلسلة من الهجمات الجوية والصاروخية المكثفة، طالت نقاطا عسكرية في جنوب لبنان ومنطقة الجليل.

وشملت العمليات وفقا لبيانات منفصلة لحزب الله، قصفا صاروخيا استهدف حشدا لقوات الاحتلال في بلدة رب ثلاثين، بالإضافة إلى استهداف تجمع آخر عند مجرى النهر في بلدة زوطر الشرقية.

تكتيكات المسيرات الانقضاضية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأفادت هيئة البث العبرية بإصابة عدد من عناصر فرقة الحراسة في إحدى بلدات الجليل، إثر استهدافهم بمسيرة انقضاضية أثناء محاولتهم إغاثة جنود أصيبوا في هجوم بمسيرة سابقة.

وأوضحت الهيئة العبرية، أن حزب الله يعتمد تكتيك استهداف الجنود بمسيرات انقضاضية، ثم إطلاق أخرى لضرب قوات الإنقاذ التي تهرع للمكان.

وفي سياق متصل، أعلن حزب الله تنفيذ هجوم بمسيرة انقضاضية استهدف آلية هندسية لجيش الاحتلال الإسرائيلي في معسكر غابات الجليل، مؤكدا تحقيق إصابة مؤكدة.

وطال القصف الجوي منصة تابعة لمنظومة القبة الحديدية في موقع جل العلام عبر مسيرة انقضاضية أخرى.

رشقات صاروخية مكثفة على مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بإصابة جنديين بجروح نتيجة استهدافهما بصاروخ مضاد للدروع في إحدى جبهات جنوب لبنان.

من جانبه، أكد حزب الله قصف مربض مدفعية مستحدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العديسة باستخدام الصواريخ وقذائف المدفعية، تزامنا مع توجيه ضربات بصواريخ نوعية لتجمعات عسكرية في محيط زوطر الشرقية والعديسة.

كذلك، أشار حزب الله إلى قصف موقع مستحدث لجيش الاحتلال الإسرائيلي عند تلة العويضة في جنوب لبنان مستخدما صواريخ نوعية.