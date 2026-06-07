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ترامب يلوّح بإمكانية استخدام القوة العسكرية لإجبار إيران على التوصل لاتفاق

كتب : وكالات

06:01 م 07/06/2026

دونالد ترامب

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه في الوقت الحالي ليس لديه أي خطط لسحب القوات الأمريكية من الشرق الأوسط، في ظل وقف إطلاق النار المؤقت الهش الذي يتم انتهاكه وكثيراً، وعلى الرغم من أنه يقدر أن القدرات الدفاعية والهجومية لإيران قد تدهورت بشكل كبير.

وأضاف ترامب خلال مقابلة مع برنامج "ميت ذا برس" على شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد: "انظروا، لقد دمرنا جيشهم تدميراً كاملا، ما زال لديهم بعض الصواريخ وبعض الطائرات المسيّرة".

وأشار ترامب إلى أنه يعتقد أن إيران لم يتبق لديها سوى "21% أو 22%" من مخزونها الصاروخي قبل الحرب.

وأوضح ترامب أن ذلك لا يعني أن القوات الأمريكية البالغ عددها 50 ألف جندي والمنتشرة في المنطقة ستعود إلى الوطن قريبا، مضيفاً: "لا يكلفنا الأمر سوى القليل لبقائهم هناك".

وشدد على ضرورة استخدام الوجود العسكري الأمريكي في الضغط على إيران، قائلاً: "أود أن أقول إنه سيكون من الحماقة القيام بذلك لأنه ربما نستخدمهم لإجبار إيران على اتخاذ موقف على طاولة المفاوضات".

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دونالد ترامب حرب إيران إيران وأمريكا الشرق الأوسط القوات الأمريكية

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