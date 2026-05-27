قال موقع "والا" العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف قائد لواء شمال غزة ونائبه بغارة جوية استهدفت شقة سكنية بقطاع غزة.

وأفاد مصدر أمني بأن التقديرات تشير إلى تصفية المسؤولين اللذين التقيا في الشقة التي تعرضت للهجوم الجوي.

اغتيال قيادات لواء شمال غزة

تأتي هذه العملية بعد تأكيد استشهاد القائد العسكري لحركة حماس محمد عودة، إثر ضربة جوية نفذها سلاح الجو التابع لـ جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأسفرت الغارة التي استهدفت عودة عن استشهاده مع زوجته ونجليه وابنته، بعد 10 أيام فقط من استشهاد سلفه في المنصب عز الدين الحداد.

تصفية الهيكل العسكري في القطاع

كشفت التقارير أن الاستهداف الأخير الذي طال قائد لواء شمال غزة ونائبه جرى أثناء تواجدهما داخل شقة سكنية تم رصدها واستهدافها بدقة.

وتندرج هذه الغارات ضمن سلسلة عمليات الاغتيال المركزة التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد القيادات الميدانية في القطاع، والتي طالت مؤخرا محمد عودة وعز الدين الحداد.