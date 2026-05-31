أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه أطلق قبل أيام عملية عسكرية في منطقة شقيف أرنون ووادي السلوقي في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه عبر نهر الليطاني ووسع عملياته ضد حزب الله شمال النهر.

وقال الجيش الإسرائلي في بيان إن العملية تهدف لتفكيك البنى التحتية والقضاء على المسلحين، وذلك لإزالة التهديدات المباشرة التي تواجه بلدات إصبع الجليل والمطلة، وضمن الجهود المستمرة لتعزيز السيطرة العملياتية في جنوب لبنان.

وأضاف البيان أن "العملية بدأت قبل عدة أيام، حيث شرع عدد كبير من جنود القوات البرية التابعة لجيش الدفاع في عمليات هجومية تهدف إلى توسيع خط الدفاع الأمامي وتمت الموافقة على هذه العملية من قبل رئيس هيئة الأركان العامة بعد عملية تخطيط عملياتي شاملة، وتمهيد ناري، واستعدادات عملياتية أُجريت تحت قيادة القيادة الشمالية".

وكشف الجيش الإسرائيلي أن "العملية تركز على فرض السيطرة العملياتية على منطقة شقيف أرنون ووادي السلوقي، بالإضافة إلى إضعاف تنظيم حزب الله وتفكيك البنى التحتية التي أنشأها على المرتفعات بتوجيهات إيرانية، حيث أدار مسلحو حزب الله من منطقة شقيف أرنون، أنشطة عسكرية وقتالية ونفذوا هجمات عدة"، وفق ما جاء في البيان.

وأضاف البيان أنه "علاوة على ذلك، تعمل قوات الجيش الإسرائيلي ضد البنى التحتية لمنصات الإطلاق في المنطقة، والتي أُطلق منها مئات القذائف نحو المدنيين الإسرائيليين وجنود الجيش".

وأضاف البيان أن "الجيش الإسرائيلي عبر نهر الليطاني ووسع عملياته ضد أهداف تابعة لحزب الله شمال النهر، وتتوسع العملية حاليا لتشمل مناطق إضافية".

وأشار إلى أنه قبيل دخول جنود جيش الدفاع، نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات مكثفة ضد بنى تحتية تابعة لحزب الله في المنطقة، وذلك كجزء من جهد واسع لتقديم الدعم الناري والذي شمل أيضاً قصفاً مدفعياً وبالمدرعات. بالإضافة إلى ذلك، استكمل جنود جيش الدفاع سلسلة من الضربات المهمة ضد تضاريس حاكمة، وقاموا بالبحث عن البنى التحتية العسكرية وتحييدها في منطقة الليطاني، ونفذوا أنشطة هندسية أساسية لتهيئة الظروف اللازمة للعملية الهجومية.

وقال البيان إن "الجيش يعمل بالقرب من النبطية، التي تعد معقلا بارزاً لحزب الله في جنوب لبنان، وهو على استعداد لتوسيع الهجوم وفقا للمتطلبات".

وختم الجيش الإسرائيلي بيانه بالإشارة إلى "هذه العملية تأتي لتنضم إلى عشرات الأنشطة الإضافية التي نفذها جنود جيش الدفاع في الأسابيع الأخيرة، وذلك كجزء من الحملة المستمرة ضد حزب الله في جنوب لبنان، وسيواصل العمل على إزالة أي تهديد يواجه دولة إسرائيل"، وفقا لروسيا اليوم.