إعلان

إصابة 4 من جنود جيش الاحتلال في هجوم بمسيرة مفخخة جنوب لبنان

كتب : وكالات

07:54 ص 07/06/2026

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة 4 من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء هجوم نُفذ بواسطة طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان.

ووفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية"، أسفر الهجوم عن إصابة الجنود الأربعة خلال وجودهم في إحدى المناطق بجنوب لبنان، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الإصابات أو ملابسات الحادث.

ويأتي الهجوم في ظل استمرار التوترات الأمنية والعسكرية على الحدود اللبنانية، مع تواصل العمليات الميدانية وتبادل الاستهداف في المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان مسيرة مفخخة هجوم بطائرة مسيرة

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 7-6: مكافأة مالية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 7-6: مكافأة مالية لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
حمزة عبدالكريم يتبادل قمصيه مع نجم برشلونة بعد ودية مصر والبرازيل (فيديو)
رياضة عربية وعالمية

حمزة عبدالكريم يتبادل قمصيه مع نجم برشلونة بعد ودية مصر والبرازيل (فيديو)
اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء يؤدون الامتحانات بمادتي الجبر
أخبار المحافظات

اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء يؤدون الامتحانات بمادتي الجبر
طقس اليوم الأحد.. شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة تضرب عدة مناطق
أخبار مصر

طقس اليوم الأحد.. شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة تضرب عدة مناطق
حدث بالفن| حزب الوفد ينتقد إطلالة أحمد سعد وإعلان لـ عمرو دياب يثير الجدل
زووم

حدث بالفن| حزب الوفد ينتقد إطلالة أحمد سعد وإعلان لـ عمرو دياب يثير الجدل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان