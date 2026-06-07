أفادت هيئة البث الإسرائيلية بإصابة 4 من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي جراء هجوم نُفذ بواسطة طائرة مسيرة مفخخة في جنوب لبنان.

ووفقًا لما نقلته "القاهرة الإخبارية"، أسفر الهجوم عن إصابة الجنود الأربعة خلال وجودهم في إحدى المناطق بجنوب لبنان، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الإصابات أو ملابسات الحادث.

ويأتي الهجوم في ظل استمرار التوترات الأمنية والعسكرية على الحدود اللبنانية، مع تواصل العمليات الميدانية وتبادل الاستهداف في المنطقة.