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"واتساب": 7 مليارات رسالة صوتية يرسلها مستخدمونا يوميًا

07:56 م الأربعاء 30 مارس 2022
"واتساب": 7 مليارات رسالة صوتية يرسلها مستخدمونا يوميًا

واتساب

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الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلنت منصة واتساب، عملاق تطبيقات المراسلات الفورية، أن مستخدمي المنصة يرسلون في المتوسط 7 مليارات رسالة صوتية يوميًا.

وقالت منصة واتساب - في منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم الأربعاء - : "عندما أطلقنا الرسائل الصوتية لأول مرة في عام 2013، كنا نعلم أنها يمكن أن تغير طريقة تواصل الناس".

وتابعت: "من خلال الحفاظ على التصميم بسيطًا، جعلنا تسجيل الرسائل الصوتية وإرسالها أمرًا سهلاً وسريعًا مثل كتابة نص".

ووفقًا للمنصة فإن الرسائل الصوتية محمية بالتشفير من طرف إلى طرف للحفاظ على خصوصية المستخدم وأمانه في جميع الأوقات.

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