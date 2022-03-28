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بسبب حرب روسيا.. بايدن يطلب ميزانية قياسية للدفاع بقيمة 813 مليار دولار

08:54 م الإثنين 28 مارس 2022
بسبب حرب روسيا.. بايدن يطلب ميزانية قياسية للدفاع بقيمة 813 مليار دولار

جو بايدن

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وكالات:

طالب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من الكونجرس ميزانية قياسية للدفاع بقيمة 813 مليار دولار بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.

ووفقا لفضائية العربية، فإن الرئيس الأمريكي، طلب زيادة بقيمة 35 مليار دولار في ميزانية الدفاع للعام الحالي مقارنة بـ2021.

وتركز ميزانية الدفاع الأمريكية الجديدة على بناء الصواريخ والقاذفات والغواصات النووية.

وتستمر الحرب الروسية على أوكرانيا لأكثر من شهر. وذكر عمدة مدينة خاركيف الأوكرانية، ايهور تيريخوف، اليوم الاثنين، أن نحو 1180 مبنى سكني متعدد الطوابق في المدينة الواقعة بشرق البلاد دمرت جراء الهجمات الجوية والبرية الروسية المستمرة منذ أسابيع.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية (يونيان) عن تيريخوف القول إن أكثر من 50 روضة أطفال ونحو 70 مدرسة وأكثر من 15 مستشفى دمرت أيضا.

وقال إنه خلال 24 ساعة، قصفت القوات الروسية خاركيف نحو 60 مرة بالمدفعية وقذائف الهاون.

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