زوجة عمدة كييف: أشعر بالذنب لوجودي في أمان بألمانيا وآخرون يقاتلون من أجلنا في أوكرانيا

برلين- (د ب أ):

صرحت زوجة عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، بأنها بصفتها مواطنة أوكرانية تشعر بالذنب لأنها موجودة في أمان مع أطفالها في هامبورج بألمانيا، بينما يقاتل آخرون في أوكرانيا من أجل أمنهم.

وقالت ناتاليا كليتشكو لشبكة التحرير الصحفي بألمانيا في تصريحات تم نشرها اليوم الخميس: "الأسبوع الأول من الحرب كان سيئا جدا لنا جميعا... أطفالنا كانوا في حالة خوف شديدة على والدهم".

وأضافت أنها وأطفالها حاولوا الحفاظ على الحياة الطبيعية في ألمانيا على الرغم من الحرب في أوكرانيا، واستدركت قائلة: "ولكن يظل الشعور بالذنب حاضرا. هناك شعور بالذنب لأننا موجودون هنا في أمان والأشخاص الذين نحبهم موجودون في أوكرانيا ويكافحون لأجلنا".

وأضافت زوجة عمدة العاصمة الأوكرانية كييف أنها ترى أنه أمر مروع للغاية كم الشباب على الجانبين الذي يتعين عليهم حمل السلاح، وقالت: "أعتقد أن الأمهات الروسيات لن يسامحن حكومتهن على الإطلاق".

وقالت كليتشكو، 48 عاما، إن الاستعداد الكبير لتقديم المساعدة في ألمانيا يرجع جزئيا للخوف من نشوب حرب عالمية ثالثة، وقالت: "من الواضح حاليا لكثير من الأوروبيين: إذا لم يتوقف ذلك في أوكرانيا، يمكن أن تكون أي دولة هي التالية. كل من يقاتل ويموت هناك من أجل أوكرانيا، إنه يموت ليس فقط من أجل بلده، ولكن أيضًا من أجل أوروبا".