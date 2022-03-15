مفوضية أممية: أعداد اللاجئين الفارين من أوكرانيا بلغت ٢.٩٥ مليون شخص

جنيف- (أ ش أ):

أعلنت المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن أعداد اللاجئين الفارين من أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في 24 من شهر فبراير الماضي، بلغت ٢.٩٥ مليون لاجئ.

وأفادت المفوضية - وفقا لقناة (سكاي نيوز) البريطانية - بأن 1.8 مليون لاجئ دخلوا بولندا، في حين توجه آخرون إلى المجر ورومانيا وسلوفاكيا.

من جانبها، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) أن 73 ألف طفل أوكراني أصبحوا لاجئين منذ بدء العملية العسكرية، أي ما يعادل 55 طفلا كل دقيقة.

وفي سياق متصل، أعلنت المفوضية أن القطاع الخاص قدم مبلغا قياسيا تجاوز 200 مليون دولار لمساعدة الأوكرانيين.

وذكرت المفوضية - في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - "في غضون أسبوعين فقط، ساهمت شركات ومؤسسات وجهات خيرية بأكثر من 200 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا".

ودعت المفوضية بتوفير 510 ملايين دولار لتقديم المساعدة الطارئة للنازحين داخليا واللاجئين الفارين من أوكرانيا، لافتة إلى أن المبلغ المطلوب للمساعدة سيزداد بلا شك.

من جهته.. دعا رئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، زبيجنيو راو، روسيا للالتزام بالقانون الإنساني الدولي في أوكرانيا وفتح طرق لإجلاء المدنيين.

وأكد راو - في كلمة خلال اجتماع مشترك لمجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الأوروبي - ضرورة تجنب المناطق المأهولة والبنى التحتية، والالتزام بالقانون الإنساني.. مشددا على ضرورة فتح طرق لإجلاء المدنيين.

وطالب المسؤول الأوروبي، بيلاروسيا بعدم المشاركة في العملية الروسية على أوكرانيا، ووقف دعمها لموسكو.

من جانبه، دعا سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرجى كيسليتسيا، المنظمة لتحييد روسيا وعدم العودة إلى العمل معها بطريقة عادية لأنها لم تحترم المبادئ الأساسية لاتفاق "هيلسنكى" على حد قوله.

على الجانب الآخر، حذرت وزارة الخارجية الروسية، الدول الأوروبية من المخاطر الكبيرة التي تشكلها المختبرات البيولوجية في أوكرانيا.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن مدير الدائرة الثانية لبلدان رابطة الدول المستقلة بوزارة الخارجية الروسية ألكسي بوليشوك قوله إن "المختبرات البيولوجية في أوكرانيا تشكل خطرا ليس لروسيا فحسب بل لأوروبا بأكملها"، مشيرا إلى أنه "من بين أهداف العملية الروسية بأوكرانيا من بين أمور أخرى، وقف هذا التهديد الخطير".

وأكد بوليشوك أن العسكريين الروس يسيطرون على الوضع في محطتي "تشيرنوبل" و"زاباروجيا" بأوكرانيا، وذلك بالتعاون مع الحرس الأوكراني وموظفي المحطتين، مشيرا إلى أنهما تعملان بنظام عادي والمستوى الإشعاعي فيهما طبيعي.

وشدد المسئول الروسي على ضرورة بذل المزيد من الجهود لمنع وقوع أي استفزاز ضد مرافق المحطتين من قبل القوميين الأوكرانيين.

واكتسبت الأزمة الروسية الأوكرانية منعطفا جديدا فارقا، في 21 فبراير الماضي، بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف بكل من إقليم "دونيتسك" و"لوجانسك" "جمهورية مستقلة" شرقي أوكرانيا، في خطوة تصعيدية قوبلت بغضب كبير من كييف وحلفائها الغربيين.

وفي أعقاب ذلك، بدأت القوات الروسية، فجر يوم الخميس 24 فبراير الماضي، بشن عملية عسكرية على شرق أوكرانيا، ما فتح الباب أمام احتمالية اندلاع حرب عالمية "ثالثة".

وقال الاتحاد الأوروبي إن العالم يعيش "أجواء أكثر سوادا" منذ الحرب العالمية الثانية، فيما فرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حزمة عقوبات ضد روسيا، وصفتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بأنها "الأقسى على الإطلاق".