نائبة وزير الصحة تترأس اجتماعاً لإطلاق نظام المعلومات الصحية

ترأست الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة والمشرفة على المجلس القومي للسكان، اجتماعاً تنسيقياً بحضور الدكتور عمرو عايد، مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، لبحث الإطلاق الرسمي لنظام المعلومات الصحية DHIS2 في مصر، بالتعاون مع منظمة اليونيسف وجامعة أوسلو، وذلك في إطار دعم مسار التحول الرقمي بوزارة الصحة والسكان.

نظام DHIS2 هو منصة برمجية مفتوحة المصدر وعالمية المستوى، تُعد أكبر نظام معلومات إدارة صحية (HMIS) في العالم، وتُستخدم في أكثر من 80 دولة لجمع البيانات الصحية وإدارتها وتحليلها وتصورها، سواء على مستوى التجميعي أو الفردي، مع مرونة عالية في التخصيص وضمان الملكية الوطنية الكاملة للبيانات.

يأتي هذا الإطلاق بالتزامن مع انطلاق دورة تدريبية متخصصة في تصميم نماذج البيانات باستخدام DHIS2، ينفذها برنامج HISP MENA بالشراكة بين الوزارة واليونيسف، بهدف بناء القدرات الوطنية وتعزيز التبني المحلي المستدام للنظام، بحسب بيان اليوم.

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن DHIS2 يمثل خطوة محورية لبناء نظام معلومات صحي وطني متكامل ومستدام، يعزز تتبع الخدمات الصحية والبرامج السكانية بشكل مترابط، ويدعم استخدام الأدوات الرقمية في قياس الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع ضمان استدامة المنظومة وبناء القدرات الوطنية.

وأشارت إلى نجاح التجارب التطبيقية في مصر، خاصة في تتبع خدمات الوافدين السودانيين والمصابين الفلسطينيين من غزة، وتحويل البيانات إلى سجلات فردية دقيقة، إلى جانب تطبيقات ناجحة في مكافحة الدرن، متابعة نمو الأطفال، وسلاسل التبريد للقاحات، مشددة على أهمية التكامل بين المنظومات الصحية وحماية البيانات لدعم اتخاذ القرار المبني على الأدلة.

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عايد أن إطلاق DHIS2 يأتي ضمن مسار وطني متكامل يبدأ برؤية استراتيجية للصحة الرقمية ويترجمها إلى أدوات تنفيذية عملية، لافتاً إلى أن النظام يعكس أولويات الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية 2025-2029، من خلال تحسين جودة البيانات، توحيد المؤشرات، بناء لوحات تحليلية، والانتقال إلى بيانات لحظية تدعم اتخاذ القرار.

وأكد مساعد الوزير أن اختيار DHIS2 – كنظام مفتوح المصدر عالمي المرونة – يضمن الملكية الوطنية الكاملة للبيانات، والتوافق مع متطلبات الحوكمة والتكامل وحماية الخصوصية، وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً تدريجياً في استخدامه، تكثيف برامج بناء القدرات، وتشكيل فرق وطنية متخصصة، لتعزيز جاهزية النظام الصحي لمواجهة التحديات المستقبلية.