"سيارة طائرة" تحصل على تصريح للتحليق في سلوفاكيا (فيديو)

براتيسلافا - (د ب أ)

حصلت سيارة طائرة من سلوفاكيا على تصريح رسمي للتحليق مثل الطائرات، حسبما ذكر متحدث باسم وزارة النقل السلوفاكية اليوم الأربعاء.

واستكملت السيارة التي تحمل اسم "إير كار"، رحلتها الأولى بين مطاري مدينتين في سلوفاكيا في يونيو 2021، وأنتجت شركة "كلاين فيجن" المركبة التي تعد مزيجا من سيارة وطائرة صغيرة في مدينة نيترا السلوفاكية.

وقطعت المركبة خلال نصف ساعة مسافة 75 كيلومترا من نيترا إلى العاصمة براتيسلافا.

ومنذ ذلك الحين اجتازت السيارة بنجاح جميع الاختبارات للحصول على التصريح الرسمي للتحليق من هيئة الطيران السلوفاكية، حسبما ذكرت "كلاين فيجن".

AirCar received the green light from aviation officials in Slovakia after passing a major safety hurdle, inching the company closer to retail launch pic.twitter.com/zcPBEf8R7h