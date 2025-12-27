بـ14 يورو.. مخدر جديد "غاز الضحك" يغزو الملاعب الأوروبية

أول تعليق من ابنة حسام حسن بعد الفوز على جنوب إفريقيا

كشف تقرير لصحيفة "آس" الإسبانية، عن مخدر جديد يغزو الأندية الأوروبية، إذ يستغل اللاعبون عدم ظهوره في اختبار المنشطات ويستعملونه بهدف التسلية والترفيه.

وذكرت الصحيفة، أن أكسيد النيتروز المعروف بـ"غاز الضحك"، أصبح جزءً من حياة اللاعبين، إذ انه قانونيا، إلا أن مخاطره الصحية عديدة.

ففي الدوري الإنجليزي عام 2018، ظهر غاز الضحك بين لاعبي أرسنال، وبالتحديد مع الرباعي مسعود أوزيل، ألكسندر لاكازيت، ماتيو جيندوزي وبيير إيمريك أوباميانج.

ولم يتعرض الرباعي لأي عقوبة بعد ظهورهم وهم يستنشقون الغاز من بالونات، وبعدها ظهر إيف بيسوما لاعب توتنهام، في مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهو يستنشق نفس المخدر، إلا أن ناديه قرر فرض عقوبة عليه.

وقال أحد العاملين في الأماكن الترفيهية، في تصريحات لحصيفة "آس": "إنهم يستخدمونه بكثرة. هذا واضح، بعد انتهاء الحفلات تجد 20 أو 30 عبوة متناثرة. فهذا الغاز قانوني، رخيص، وسهل الحصول عليه"، إذ يباع عبر الإنترنت بأسعار زهيدة (14 يورو للخرطوش مع البالون)، وهو ما جعل الشباب يعتقدون أنه مادة آمنة وبعيدة عن صورة المخدرات التقليدية".

ويسبب غاز الضحك، نقص في الأكسجين وفقدان الوعي، وتصل مخاطره إلى إتلاف في الأعصاب.

