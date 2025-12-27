إعلان

محافظة البحيرة تلغي قرار منع السيدات من الجلوس بالمقعد الأمامي للسائق

كتب : أحمد نصرة

08:43 ص 27/12/2025

البحيرة - أحمد نصرة:

قررت محافظة البحيرة، إلغاء المنشور الصادر عن إدارة "مشروع مواقف دمنهور"، والذي تضمن حظر جلوس السيدات في المقعد الأمامي المجاور لسائقي سيارات الأجرة والسرفيس، وذلك بعد حالة الجدل الواسعة التي أثارها القرار خلال الساعات الماضية.

وأصدرت المحافظة بياناً رسمياً، أوضحت فيه أن ما تم نشره عبر صفحة مشروع المواقف جاء كإجراء استثنائي عقب ورود بعض الشكاوى الفردية، مؤكدة أن ذلك "لا يعكس الصورة الحقيقية للغالبية العظمى من سائقي المحافظة، المشهود لهم بالشهامة وحسن الخلق".

وشددت المحافظة على تقديرها الكامل للمرأة البحراوية ومكانتها في المجتمع، مؤكدة أن الالتزام بالحقوق الدستورية وعدم التمييز بين المواطنين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي، مع الحرص في الوقت ذاته على توفير بيئة آمنة لجميع الركاب في إطار من الاحترام المتبادل والآداب العامة.

محافظة البحيرة إلغاء منشور قرار منع السيدات الجلوس بالمقعد الأمامي للسائق

