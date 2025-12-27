"تصل لحد الضباب".. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة تعيق الرؤية

كتب : عمرو صالح

رصدت آخر صور الأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، صباح اليوم السبت، تكاثراً للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، والتي بدأت في التأثير المباشر على مناطق شمال الوجه البحري، وتحديداً محافظتي (البحيرة وكفر الشيخ) والسواحل الشمالية الشرقية.

وأوضحت الأرصاد أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على المناطق المذكورة، مع احتمالية امتدادها بـ"صورة خفيفة" إلى مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري خلال الساعات المقبلة.

ووجهت الهيئة تحذيراً عاجلاً لقائدي المركبات على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، من تكون شبورة مائية كثيفة مع تقدم ساعات الصباح، مؤكدة أنها قد تصل إلى حد "الضباب" وتؤدي إلى انخفاض حاد في الرؤية الأفقية، مما يستوجب توخي الحذر الشديد أثناء القيادة.