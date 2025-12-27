إعلان

"تصل لحد الضباب".. الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة تعيق الرؤية

كتب : عمرو صالح

08:30 ص 27/12/2025

الشبورة الكثيفة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب : عمرو صالح

رصدت آخر صور الأقمار الصناعية التابعة لهيئة الأرصاد الجوية، صباح اليوم السبت، تكاثراً للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة، والتي بدأت في التأثير المباشر على مناطق شمال الوجه البحري، وتحديداً محافظتي (البحيرة وكفر الشيخ) والسواحل الشمالية الشرقية.

وأوضحت الأرصاد أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على المناطق المذكورة، مع احتمالية امتدادها بـ"صورة خفيفة" إلى مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري خلال الساعات المقبلة.

ووجهت الهيئة تحذيراً عاجلاً لقائدي المركبات على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، من تكون شبورة مائية كثيفة مع تقدم ساعات الصباح، مؤكدة أنها قد تصل إلى حد "الضباب" وتؤدي إلى انخفاض حاد في الرؤية الأفقية، مما يستوجب توخي الحذر الشديد أثناء القيادة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تصل لحد الضباب الأرصاد تحذر شبورة كثيفة هيئة الأرصاد الجوية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
17:00

الكونغو الديمقراطية

نيجيريا

- -
22:00

تونس

أوغندا

- -
19:30

تنزانيا

بنين

- -
14:30

بوتسوانا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

اضطراب بالملاحة وأمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس الأيام المقبلة
ملخص وفيديو أهداف مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا