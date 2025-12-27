بالتفاصيل.. الحسابات الفلكية تحدد موعد شهر رمضان 2026 في مصر

كتب- أحمد العش:

ارتفعت معدلات البحث والتساؤل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل الملايين من المسلمين حول العالم، عن موعد شهر رمضان 2026 في مصر، تزامنًا مع قرب انتهاء العام الحالي 2025.

ويرصد مصراوي خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة للإجابة على تساؤل ما هو موعد شهر رمضان 2026 في مصر؟ وفقًا للحسابات الفلكية.

ما هو موعد شهر رمضان 2026 في مصر ؟

كشفت الحسابات الفلكية للعام الهجري الجديد 1447 هـ، عن موعد شهر رمضان لعام 2026 ميلادي، إذ تشير التقديرات الفلكية إلى أن أول أيامه سيكون يوم الخميس 19 فبراير 2026.

ويعتمد التقويم الهجري على دورة القمر حول الأرض، ويقسم السنة إلى 12 شهرًا قمرية هي: المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأول، جمادى الآخر، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، وذو الحجة.

ويعرف التقويم الهجري أيضًا باسم التقويم القمري أو الإسلامي، ويستخدم رسميا في بعض الدول العربية مثل: المملكة العربية السعودية.

وأسسه الخليفة عمر بن الخطاب، وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، في 12 ربيع الأول 24 سبتمبر 622م، بداية للسنة الهجرية، ومن هنا جاءت تسميته بالتقويم الهجري.

اقرأ أيضا:

الحكومة تحسم الجدل بشأن طلب البنوك تحديث بيانات العملاء عبر الاتصالات الهاتفية

خبير تغذية يحذر من الوجبات السريعة ويشدد على أهمية الغذاء المتوازن

وزير العمل يصدر قرارًا بتنظيم ساعات تواجد العاملين بالأعمال المتقطعة والأجر الإضافي- (مستند)

تغليظ عقوبات مخالفات النقل الثقيل على الطريق الدائري.. "قريطم" يكشف التفاصيل