أثارت واقعة الفنانة ريهام عبد الغفور حالة من الجدل بعد تداول صور اعتُبرت مسيئة لها خلال حضورها افتتاح العرض الخاص لفيلمها الجديد؛ الأمر الذي دفع البعض للتساءل عن الموقف القانوني من تصوير الأشخاص ونشر صورهم دون إذنهم.

ويرصد مصراوي ضوابط وعقوبات التصوير دون إذن الشخص وفقا لقانون العقوبات حيث نصت المادة 309 مكرر من (قانون العقوبات) على الآتي: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة كل من يعتدي على حرمة الحياة الخاصة عن طريق التقاط أو نقل صورة لشخص في مكان خاص دون رضاه.

المادة 309 مكرر (أ): من ينشر أو يداول هذه الصور دون موافقة صاحبها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية.

أما قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018) فينص على: يعاقب بالحبس والغرامة المشددة كل من انتهك الخصوصية عبر الإنترنت أو وسائل التقنية الحديثة.

